Кудашов: команду было несложно настроить на овертайм, проиграли из-за ошибок

Главный тренер ярославского «Локомотива»прокомментировал поражение от петербургского СКА (4:5 ОТ) в первом матче финала Западной конференции КХЛ.«Я думаю, интересная игра, которая понравилась зрителями. Голы красивые были. Совершили ошибки, которые привели к пропущенным шайбам, из-за которых проиграли. Несложно было команду подготовить на овертайм, все были готовы», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.