Игорь Григоренко продолжит карьеру в «Автомобилисте»

Как стало известно «Чемпионату», форвард уфимского «Салавата Юлаева»в следующем сезоне будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста».В минувшем сезоне Григоренко провёл за уфимцев 32 матча в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 6 шайб и отдав 3 результативные передачи. Коэффициент полезности — «-7». В плей-офф форвард сыграл пять встреч, не забив ни одной шайбы и отдав один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».По ходу чемпионата Игорь Григоренко долго не играл из-за проблем со зрением. Была информация, что он, как и швед Андреас Энгквист, с которым в «Салавате» расторгли контракт, может завершить профессиональную карьеру.