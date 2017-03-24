«Торонто» победил «Нью-Джерси», Зайцев набрал 1 очко

«Торонто Мэйпл Лифс» переиграл «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эйр Канада-центре» в Торонто и завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев.В составе победителей отличились Джош Лейво (6-я минута), Вильям Нюландер (19), Джеймс ван Римсдайк (23) и Коннор Браун (60). За проигравших две шайбы забросил Джон Мур (3, 50).Российский защитник «Торонто»отметился результативной передачей. Его партнёр по команде и коллега по амплуа Алексей Марченко провёл на льду 11 минут.