«Нэшвилл» переиграл «Калгари», «Филадельфия» справилась с «Миннесотой»

«Нэшвилл Предаторз» победил «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 3:1. В составе «Нэшвилла» отличились Калле Ернкрок (26-я минута), Колтон Сиссонс (28) и Райан Эллис (53). За проигравших шайбу забросил Дуги Хэмилтон (31).
В ещё одном матче «Филадельфия Флайерз» в гостях переиграл «Миннесоту Уайлд» — 3:1. В составе «лётчиков» отличились Шон Кутюрье (18), Мэтт Рид (21) и Якуб Ворачек (60). За «Миннесоту» гол забил Зак Паризе (3). Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов провёл на льду 22 минуты.