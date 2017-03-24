Есмантович: главная задача ЦСКА – кубок Гагарина, Квартальнов её не выполнил

Президент ЦСКАпрокомментировал расторжение контракта с главным тренером Дмитрием Квартальновым.«Причина обычная. Хоккейный клуб ЦСКА ставит перед собой задачу — победа в Кубке Гагарина, остальные победы налицо, они есть. Главная задача, которая ставилась перед ним, не выполнена. Поэтому наблюдательный совет принял решение по обоюдному желанию расторгнуть контракт. В ближайшее время объявим о назначении нового главного тренера», — сказал Есмантович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.