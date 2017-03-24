«Колорадо» и «Оттава» сыграют два матча регулярного чемпионата НХЛ в Швеции

«Колорадо Эвеланш» и «Оттава Сенаторз» проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ в Стокгольме, сообщается на официальном сайте НХЛ. Обе игры состоятся на арене «Эрикссон Глоуб» 10 и 11 ноября 2017 года.НХЛ в шестой раз проводит матчи регулярного сезона в Европе и впервые с 2011 года. Тогда команды лиги играли в Берлине, Хельсинки и Стокгольме.«Сейчас в НХЛ играет наибольшее число шведских хоккеистов за всё время, и мы очень рады, что эти матчи позволят некоторым из них продемонстрировать своё мастерство у себя на родине в составе клубов НХЛ. Возвращение матчей регулярного сезона лиги на международную арену станет ещё одним ярким событием в праздновании 100-летнего юбилея нашей организации», — сказал комиссар НХЛ Гэри Беттмэн.