Губарев: Николай Белов покинет «Трактор», он хочет попробовать себя в НХЛ

Генеральный менеджер «Трактора»сообщил, что защитникпродолжит карьеру в другом клубе.«Николай Белов действительно хочет попробовать себя в НХЛ. Что касается его будущего в „Тракторе“, то этот вопрос закрыт. Белов продолжит карьеру в другом клубе», — цитирует Губарева ТАСС.Белов провёл в «Тракторе» один сезон. Ранее он выступал в «Нефтехимике», «Ак Барсе» и СКА. С петербуржцами он стал обладателем Кубка Гагарина 2015 года. В нынешнем сезоне защитник провёл 62 матча, в которых набрал 16 (8+8) очков.