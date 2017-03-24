Результаты матчей плей-офф МХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф МХЛ.«Ирбис» в Казани одолел «Кузнецких Медведей» в первом матче серии со счётом 4:3 Б (1-0).В составе победителей шайбы забросили Владислав Кара, Михаил Шабанов и Эдуард Насыбуллин, победный буллит на счету Артёма Расулова. У «Медведей» отличились Савелий Малетин, Александр Шевченко и Денис Лудцев.«Красная Армия» в Москве обыграла «Русских Витязей» со счётом 2:1 Б во втором матче серии (2-0).В третьем периоде на шайбу Андрея Кузьменко чеховская команда ответила голом Павла Горохова, а победный буллит реализовал Данила Квартальнов.«Реактор» одержал уверенную победу над «Сибирскими Снайперами» в первом матче серии. Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 (1-0).Голы хозяев забили Тимур Хафизов, Рафаэль Бикмуллин, Игорь Угольников, а Марат Хайруллин отметился дублем. У новосибирской команды отличились Даниил Лапин и Владислав Наумов.СКА-1946 в овертайме одолел «Алмаз» и сравнял счёт в серии (1-1). Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:4 ОТ.«Армейцы» в начале второго периода вели со счётом 4:0, но не смогли удержать победу в основное время. У СКА хет-трик оформил Павел Кукштель, ещё по голу забили Иван Володин и Владислав Курбатов. В составе череповецкой команды отличились Вадим Кудако, записавший на свой счёт дубль, а также Сергей Лапин и Владислав Кодола.