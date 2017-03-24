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175 лет назад 2016
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Результаты матчей плей-офф МХЛ

24 марта 2017, пятница. 23:52. Хоккей
Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф МХЛ.

«Ирбис» в Казани одолел «Кузнецких Медведей» в первом матче серии со счётом 4:3 Б (1-0).

В составе победителей шайбы забросили Владислав Кара, Михаил Шабанов и Эдуард Насыбуллин, победный буллит на счету Артёма Расулова. У «Медведей» отличились Савелий Малетин, Александр Шевченко и Денис Лудцев.
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Ирбис
Казань
4 : 3 0:0, 2:3, 1:0, 1:0, 1:0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
0:1 – Малетин (Фаткуллин) – 21:23 (5x5), 1:1 – Кара (Валеев, Редков) – 27:27 (5x4), 1:2 – Шевченко (Емец) – 30:01 (5x5), 1:3 – Лудцев (Караваев, Лямкин) – 31:35 (5x5), 2:3 – Шабанов (Рыженьков) – 33:02 (5x5), 3:3 – Насыбуллин (Редков) – 41:04 (5x5), 4:3 – Расулов – 70:00 (бул)


«Красная Армия» в Москве обыграла «Русских Витязей» со счётом 2:1 Б во втором матче серии (2-0).

В третьем периоде на шайбу Андрея Кузьменко чеховская команда ответила голом Павла Горохова, а победный буллит реализовал Данила Квартальнов.
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
24 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Красная Армия
Москва
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 1:0, 1:0
Русские Витязи
Чехов
1:0 – Кузьменко (Огиенко, Чмыхов) – 55:12 (5x5), 1:1 – Горохов – 59:32 (6x5), 2:1 – Квартальнов – 70:00 (бул)


«Реактор» одержал уверенную победу над «Сибирскими Снайперами» в первом матче серии. Встреча, проходившая в Нижнекамске, завершилась со счётом 5:2 (1-0).

Голы хозяев забили Тимур Хафизов, Рафаэль Бикмуллин, Игорь Угольников, а Марат Хайруллин отметился дублем. У новосибирской команды отличились Даниил Лапин и Владислав Наумов.
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 1-й матч
24 марта 2017, пятница. 18:00 МСК
Реактор
Нижнекамск
5 : 2 3:1, 1:0, 1:1
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
0:1 – Лапин (Локтев) – 03:38 (5x5), 1:1 – Хафизов (Чабатов, Хисамутдинов) – 05:30 (5x5), 2:1 – Хайруллин (Порядин) – 09:07 (5x5), 3:1 – Бикмуллин – 17:58 (5x5), 4:1 – Угольников (Воеводин, Бикмуллин) – 28:29 (5x5), 4:2 – Наумов (Бахтин, Локтев) – 55:48 (5x5), 5:2 – Хайруллин – 59:17 (5x5)


СКА-1946 в овертайме одолел «Алмаз» и сравнял счёт в серии (1-1). Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 5:4 ОТ.

«Армейцы» в начале второго периода вели со счётом 4:0, но не смогли удержать победу в основное время. У СКА хет-трик оформил Павел Кукштель, ещё по голу забили Иван Володин и Владислав Курбатов. В составе череповецкой команды отличились Вадим Кудако, записавший на свой счёт дубль, а также Сергей Лапин и Владислав Кодола.
МХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 2-й матч
24 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
5 : 4 3:0, 1:2, 0:2, 1:0
Алмаз
Череповец
1:0 – Кукштель (Нестеров) – 03:05 (5x5), 2:0 – Володин (Бакулин) – 04:38 (5x5), 3:0 – Курбатов (Мойсеев, Кукштель) – 13:10 (5x5), 4:0 – Кукштель (Курбатов) – 21:55 (5x4), 4:1 – Кудако (Лапин) – 33:33 (5x5), 4:2 – Лапин (Вовченко, Кодола) – 37:50 (5x4), 4:3 – Кудако (Кодола, Вовченко) – 49:17 (5x5), 4:4 – Кодола (Вовченко, Кудако) – 58:38 (5x5), 5:4 – Кукштель (Мойсеев) – 63:26 (4x3)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Алмаз МХК Ирбис Казань МХК Красная Армия МХК Кузнецкие Медведи МХК Реактор МХК Русские Витязи МХК Сибирские Снайперы МХК СКА-1946
Новости. Хоккей
24 марта 2017, пятница
23:52 Результаты матчей плей-офф МХЛ
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