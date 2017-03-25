Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Ярослав Галак, отразивший 37 из 40 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б).
Второй звездой назван российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, забивший победный гол и отдавший результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ОТ).
Первой звездой стал нападающий «Даллас Старз» Адам Кракнелл, сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1).
Отметим, что вчера Кучеров стал первой звездой дня.