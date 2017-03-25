Никита Кучеров стал второй звездой игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Третьей звездой признан голкипер «Нью-Йорк Айлендерс», отразивший 37 из 40 бросков в матче с «Питтсбургом» (4:3 Б).Второй звездой назван российский форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг», забивший победный гол и отдавший результативную передачу в матче с «Детройт Ред Уингз» (2:1 ОТ).Первой звездой стал нападающий «Даллас Старз», сделавший хет-трик в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (6:1).Отметим, что вчера Кучеров стал первой звездой дня.