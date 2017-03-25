«Ванкувер» подписал контракт с нападающим Броком Бисером

«Ванкувер Кэнакс» заключил контракт новичка с нападающим, сообщает официальный сайт клуба.20-летний хоккеист в этом сезоне выступал за команду университета Северной Дакоты, провёл 32 матча, в которых набрал 34 (16+18) очка. В 2016 году Бисер в составе сборной США принял участие в молодёжном чемпионате мира, завоевав с командой бронзовые медали турнира. «Ванкувер» задрафтовал его в 2015 году в первом раунде под общим 23-м номером.