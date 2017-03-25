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«Рубин» обыграл «СКА-Неву» в седьмом матче и вышел в полуфинал плей-офф ВХЛ

25 марта 2017, суббота. 20:34. Хоккей
«Рубин» одержал выездную победу над «СКА-Невой» в седьмом матче второго раунда и вышел в полуфинал плей-офф Высшей хоккейной лиги. Встреча завершилась в овертайме со счётом 4:3.

В первом периоде «армейцы» дважды поразили ворота соперника, отличились Дмитрий Молодцов и Александр Волков. Во втором игровом отрезке Егор Иванов сократил отставание «Рубина», а в середине третьей двадцатиминутки Виталий Каменев сравнял счёт. Вскоре Дмитрий Юдин вновь вывел хозяев вперёд, но Алексей Ложкин перевёл матч в овертайм. На 72-й минуте точку в противостоянии поставил Денис Ячменёв.
ВХЛ - плей-офф. 1/4 финала. 7-й матч
25 марта 2017, суббота. 17:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
3 : 4 2:0, 0:1, 1:2, 0:1
Рубин
Тюмень
1:0 – Молодцов (Орлович-Грудков) – 01:39 (5x5), 2:0 – Волков (Орлович-Грудков) – 04:49 (5x4), 2:1 – Егор Иванов (Пайор, Скородумов) – 33:32 (5x5), 2:2 – Каменев (Ячменёв, Потякин) – 48:54 (5x4), 3:2 – Юдин – 51:30 (5x4), 3:3 – Ложкин (Ячменёв, Каменев) – 57:23 (5x4), 3:4 – Ячменёв – 71:43 (4x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Рубин ХК СКА-Нева
Новости. Хоккей
25 марта 2017, суббота
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