Роу: я виноват, что вернул Экблада в состав так быстро после сотрясения

Исполняющий обязанности главного тренера «Флориды Пантерз»взял на себя вину за травму защитника, которую он получил в матче с «Каролиной Харрикейнз». Экблад пропустил четыре игры из-за сотрясения мозга и в первом матче после возвращения травмировал шею.«Он чувствует себя хорошо, но мы не будем торопиться. Не буду врать, я жалею, что вернул его в состав в матче с „Каролиной“. Это моя вина. Врачи разрешили ему играть, наша медицинская служба тоже, но у меня были сомнения. Жаль, что я не послушал своё нутро.У меня большой опыт по части подобных травм. Обычно я даю игроку потренироваться два или три дня, жаль, что я поступил иначе в этот раз. Это только моя ошибка», — цитирует Роу «Майами Геральд».