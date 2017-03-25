Дубль Буше помог «Ванкуверу» одержать победу над «Миннесотой»

В первые 40 минут «Ванкувер» забросил четыре шайбы. Отличились Рид Буше, оформивший дубль, а также Брок Бисер и Джек Скилл.
В третьем периоде Райан Сутер и Эрик Сталл сократили отставание, но сравнять счёт «Миннесота» не смогла.
Защитник «Ванкувера» Никита Трямкин провёл на площадке почти 19 минут и отметился одним броском по воротам. Нападающий Николай Голдобин сыграл более 11 минут и заработал показатель полезности "+1".
Видео второго гола Буше доступно в официальном аккаунте клуба в «Твиттере».