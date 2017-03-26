Бобровский: невозможно добыть «сухарь» без партнёров по команде

Голкипер «Коламбус Блю Джекетс»прокомментировал победный матч с «Филадельфией Флайерз» (1:0), в котором он сыграл на ноль, отразив 36 бросков.«Очень рад одержать победу, но я не смотрю на статистику. Для меня важно стараться выигрывать каждый матч, постоянно бороться за победу, я фокусируюсь только на этом. Конечно, приятно сыграть на ноль, но «сухарь» невозможно добыть без партнёров по команде. Парни действовали здорово. Как нам удалось прибавить в этом сезоне? Мне трудно об этом говорить. Я просто много работал, старался как можно лучше делать своё дело. Когда в матче много силовой борьбы и стычек, то действуешь больше на интуиции», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.Бобровский лидирует в НХЛ по количеству побед среди вратарей (40, проценту отражённых бросков (93,4%) и голам, пропущенным в среднем за матч (1,99), а по количеству «сухих» игр (7) идёт на втором месте после голкипера «Вашингтон Кэпиталз» Брэйдена Холтби