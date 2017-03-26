Стали известны составы «Магнитки» и «Ак Барса» на второй матч серии

Стали известны составы «Металлурга» и «Ак Барса» на второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, передаёт из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В составе хозяев отсутствуют форвард Денис Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграют форварды Александр Свитов, Дмитрий Архипов и защитник Михал Йордан. Счёт в серии 1-0 в пользу «Металлурга».
«Металлург» (Магнитогорск);
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Будкин, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Дронов, Платонов – Дм. Казионов – Калетник, Железков.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук – Мусин, Секач – Азеведу – Голубев;
Эллиотт – Охтамаа, Токранов – Ткачёв – Чибисов;
Яруллин – Батыршин, Лукоянов – Малыхин – Варнаков;
Сидоров, Глинкин – Попов – Глухов, Лазарев.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию данного матча