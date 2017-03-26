Стали известны составы «Магнитки» и «Ак Барса» на второй матч серии

Стали известны составы «Металлурга» и «Ак Барса» на второй матч финальной серии плей-офф Восточной конференции, передаёт из Магнитогорска корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.В составе хозяев отсутствуют форвард Денис Казионов и защитник Алексей Береглазов, у гостей не сыграют форварды Александр Свитов, Дмитрий Архипов и защитник Михал Йордан. Счёт в серии 1-0 в пользу «Металлурга».«Металлург» (Магнитогорск);Кошечкин (Самсонов);Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;Ли – Будкин, Осала – Сантала – Сёмин;Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;Дронов, Платонов – Дм. Казионов – Калетник, Железков.«Ак Барс»:Гарипов (Галимов);Захарчук – Мусин, Секач – Азеведу – Голубев;Эллиотт – Охтамаа, Токранов – Ткачёв – Чибисов;Яруллин – Батыршин, Лукоянов – Малыхин – Варнаков;Сидоров, Глинкин – Попов – Глухов, Лазарев.«Чемпионат» проведётданного матча