Азеведу: «Ак Барс» в полном порядке физически, не может быть никаких оправданий

Нападающий «Ак Барса»поделился эмоциями после поражения от магнитогорского «Металлурга» (0:2) во втором матче серии.«Кошечкин всегда очень хорошо видит моменты броска. Мы мало создаём помех, отсюда и низкая результативность. Мы в полном порядке физически, не может быть никаких оправданий. Надо выходить и выполнять свою работу от начала и до конца. Голы придут, надо жёстче идти в стыки. Теперь два матча дома, мы можем перевернуть ход серии, чтобы вернуться сюда. Я знаю, что Данис Зарипов раньше играл за «Ак Барс» и для него эта встреча была принципиальной», — передаёт слова Азеведу корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.