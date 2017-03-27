Худобин: волнуюсь не потому, что плей-офф, а потому, что не играю много

Вратарь «Бостон Брюинз»порассуждал на тему игровой практики в этом календарном году.«Всегда тяжело начинать игры, когда долго сидишь на лавке, входить в ритм. «Айлендерс» — хорошая команда. Нападение у них хорошее, они умеют бросать, создают хороший трафик перед воротами. В игре было достаточно моментов, это всегда трудновато, особенно если ты не в ритме игровом. Но в первом периоде вошёл в ритм, сделал пару сейвов, и пошло-поехало. Волнение всегда присутствует, и сегодня тоже. Не потому, что плей-офф, а потому, что не играю много», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.