Занковец: сезон работы в «Чикаго» принёс мне больше пользы, чем годы тренерства

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги сезона. Астанинская команда вылетела во втором раунде плей-офф КХЛ.«В Астане я чувствую себя вполне комфортно. Казахи − спокойные люди. Они не такие взрывные даже в сравнении с белорусами. Единственное, нам тяжело далась акклиматизация. Зима в Казахстане существенно отличается от белорусской. В Астане она суровая. В бытовом плане не испытывал там никаких проблем. Астана — невероятно современный город, который находится на уровне европейских столиц.Перерыв в тренерской работе получился очень маленьким — всего год. Сезон работы в системе «Чикаго Блэкхокс» принёс мне больше пользы, чем несколько лет тренерской работы. В НХЛ существуют драфт и потолок зарплат. Думаю, что КХЛ тоже к этому придёт. Финансовые сверхвозможности некоторых клубов снижают интерес к лиге.Решение возглавить «Барыс» далось мне нелегко, и его предстояло принять очень быстро. У меня была работа в прекрасной и очень стабильной хоккейной организации. Работа скаутом вообще не доставляла отрицательных эмоций. Но меня манили спортивный интерес и новый вызов. Я понимал, что в «Барысе» есть возможность не просто сделать какой-то конкретный результат, а строить команду на перспективу. Казахские хоккеисты очень трудолюбивы в сравнении со всеми командами, где я работал.«Барысу» надо было побеждать в каждом матче и у любого соперника. Мы выходили на каждую игру, как на матч плей-офф, где необходимо было набирать очки. В каждой игре у «Барыса» была стопроцентная концентрация. Одним из моих условий при подписании контракта с «Барысом» было приглашение в тренерский штаб моего сына. Я был уверен, что Владислав как специалист мне очень нужен. У него самый большой объем знаний на просторах КХЛ среди специалистов его профиля. Когда я соглашался на работу в «Барысе», то ставил перед собой две задачи — выход клуба в плей-офф и сборной Казахстана в группу «А» чемпионата мира. Напротив одной из задач уже стоит галочка, пора браться за вторую. Я поймал себя на мысли, что не хочу, чтобы этот сезон заканчивался», — цитирует Занковца tut.by.