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175 лет назад
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Михайлов: у ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры
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18:15
Воробьёв: большинство – 48%, нереальные цифры, так не может продолжаться
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18:23
Тимкин: у «Ак Барса» много провокаций, но мы молодцы, не стали удаляться
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В семье защитника СКА Войнова пополнение — сын Роман
27 марта 2017, понедельник. 11:41.
Хоккей
В семье защитника
СКА
Вячеслава Войнова
произошло пополнение. Об этом сообщает официальный сайт
питерского клуба
Континентальной хоккейной лиги.
Супруга защитника
питерской команды
Марта родила сына, которого назвали Романом.
Источник:
Официальный сайт ХК СКА (Санкт-Петербург)
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ХК СКА
Вячеслав Войнов
Новости. Хоккей
27 марта 2017, понедельник
12:52
Зыбин: когда приступил к работе, команды в ЖХК «Динамо» практически не было.
12:48
М. Майоров: я с Вестерлундом лично не знаком. Поживём — увидим
12:32
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Паризе: отрыв «Миннесоты» в таблице практически исчез
11:41
В семье защитника СКА Войнова пополнение — сын Роман
11:38
Михайлов: у ЦСКА были ошибки в селекции, а Быков и Николишин — хорошие тренеры
11:37
Лидер гонки бомбардиров среди новичков пропустил игру с «Кэнакс», скоро вернётся
11:31
Салливан: вскоре некоторые травмированные игроки «Питтсбурга» вернутся в строй
11:31
Карлайл: календарь был в пользу «Анахайма», а Гецлаф воодушевляет нас
11:09
Лазарев признан первой звездой матча OHL, Бабенко — первой звездой матча WHL
10:49
Занковец: сезон работы в «Чикаго» принёс мне больше пользы, чем годы тренерства
10:21
Свечников забил победный гол в игре с «Милуоки» и сравнялся с Каменевым по очкам
10:14
Плющев: в следующем году «Локомотив» будет просто не удержать
10:00
Доун: не всем суждено стать обладателем кубка Стэнли, ничего не поделаешь
09:45
Макдэвид: наслаждаюсь игрой с Драйзайтлем
09:43
Худобин: волнуюсь не потому что плей-офф, а потому что не играю много
09:36
Огурцов: в «Нефтехимике» много молодёжи, способной «выстреливать»
09:36
Победитель МЧМ-2017 Уайт подпишет контракт новичка с «Оттавой»
09:30
Форвард «Питтсбурга» Шири получил травму в матче с «Филадельфией»
09:30
Купер: «Тампа» может контролировать свою судьбу, всё в наших руках
09:24
Обладателей приза имени Леонида Киселёва от «Авангарда» объявят в апреле
09:22
«Сент-Луис» подписал вратаря Фицпатрика из QMJHL
09:19
«Аризона» подписала контракт новичка с чемпионом МЧМ-2017 форвардом Келлером
09:15
Хэйли могут дисквалифицировать за удар Ернкрока по лицу
09:15
Будро: это была лучшая игра «Миннесоты» в этом месяце, мы играли умно
09:10
Калинин забил свой первый гол в АХЛ
09:05
Кречин: «Куньлунь» ни за что не будет говорить о намерении выиграть Кубок
09:00
Гецлаф, Гостисбер и Сегин – звёзды дня в НХЛ
06:57
«Анахайм» выиграл у «Рейнджерс», Ивз оформил дубль, Гецлаф сделал 4 передачи
05:50
«Ванкувер» проиграл в Виннипеге, Трямкин и Голдобин очков не набрали
04:41
«Филадельфия» в гостях разгромила «Питтсбург»
02:39
Гол Сегина в овертайме принёс «Далласу» победу над «Нью-Джерси»
00:55
Драйзайтль: играть с Макдэвидом легко, он хорош и невероятно быстр
00:26
Е. Михайлов: Гимаев учил побеждать, воспитал в нас дух победителей
00:11
Маклеллан: соперник должен ломать голову, через кого пойдёт атака «Ойлерз»
26 марта 2017, воскресенье
23:42
«Автомобилист» не будет участвовать в следующем розыгрыше Кубка Шпенглера
23:15
Источник: игроки из США могут отказаться от ЧМ из-за солидарности с женщинами
22:52
Б. Миронов: Гимаев помогал нам не только на льду, но и в неспортивной жизни
22:18
«Миннесота» проиграла «Детройту», поражение стало третьим подряд
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Евгений Малкин не сыграет с «Филадельфией» и пропустит 6-й матч подряд
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