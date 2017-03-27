Агент Дацюка: Павел надеется вернуться в строй до конца плей-офф

Хоккейный агент, представляющий интересы нападающего СКА, сообщил, что хоккеист надеется вернуться в состав команды до окончания плей-офф. Ранее член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал, что Дацюку была сделана операция на колене и он пропустит остаток плей-офф.«Павёл Дацюк перенёс успешную операцию на сломанной коленной чашечке. Он надеется вернуться в строй до окончания плей-офф», — написал Милстейн в своём «твиттере».Дацюк получил травму в серии с московским «Динамо». Питерские «армейцы» играют в финале Западной конференции с «Локомотивом» и ведут в серии со счётом 2-0.