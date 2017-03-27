«Красная Армия» вышла в полуфинал, «Алмаз» обыграл СКА-1946 в плей-офф МХЛ

Завершились очередные матчи четвертьфиналов плей-офф Молодёжной хоккейной лиги.«Алмаз» обыграл СКА-1946 в третьем матче серии. Встреча, проходившая в Череповце, завершилась со счётом 2:1 (2-1 в серии).В составе команды победителей шайбы забросили Никита Колесников и Дмитрий Юшкевич. Единственный гол «армейцев» на счету Владимира Барабанова.«Красная Армия» одержала третью победу над «Русскими Витязями» и стала первой командой, вышедшей в полуфинал плей-офф. Встреча, проходившая в Чехове, завершилась со счётом 3:0 (3-0 в серии).Заброшенными шайбами отметились Андрей Кузьменко, Егор Огиенко и Михаил Мещеряков. Вратарь Александр Самойлов провёл матч на ноль.