Главный арбитр КХЛ: судьи поступили правильно, удалив Кудашова за бросок бутылки

Главный арбитр КХЛпрокомментировал удаление главного тренера «Локомотива»в третьем матче финала Западной конференции со СКА (1:2 ОТ, 0-3 в серии).«Ярославцы пытались доказать, что Алексей Кудашов не бросал бутылку, но линейный арбитр в данном эпизоде смотрел на главного тренера „Локомотива“, контролировал скамейки и чётко увидел, что в данном эпизоде Кудашов бросил бутылку с водой на лёд, что карается двухминутным малым скамеечным штрафом плюс 20-минутным штрафом до конца игры. В данном случае судьи поступили совершенно правильно», — цитирует Анисимова ТАСС.