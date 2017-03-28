Капитан «Ак Барса» Александр Свитов выведен из списка травмированных. Форвард из-за травмы пропустил последние три матча розыгрыша Кубка Гагарина, включая две игры финала Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги с действующим чемпионом магнитогорским «Металлургом». Уральская команда ведёт в серии со счётом 2-0. Третий матч серии состоится 28 марта в Казани. Старт четвёртого матча финальной серии Восточной конференции — в 19:00 мск.
В текущем плей-офф Свитов провёл 10 матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.