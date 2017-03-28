А. Зайцев: сложно определить, была ли блокировка Судницина, я бы засчитал гол

«У меня нет такой техники, которая есть у руководителей судейского департамента, они могут рассмотреть эпизод по миллисекундам. Чисто визуально очень сложно определить, тем более судьям на льду. Думаю, департамент возьмёт положительную сторону, к тому же игра поставлена на результативность.
Будь я на поле, ещё неизвестно, что бы сделал. Когда видео не может помочь, то судья принимает решение по своему пониманию игры. Я бы, наверное, тоже засчитал, оказавшись в той ситуации», — сказал Зайцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
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Также видео доступно на официальном сайте КХЛ