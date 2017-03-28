Филипенко: у Захаркина богатейший опыт, «Югре» нужны перемены

Генеральный директор «Югры»прокомментировал назначение Игоря Захаркина главным тренером команды. Также функционер высказался о слухах об исключении команды из КХЛ.«Не буду скрывать, вариантов было несколько, но мы определились именно с тренерским штабом во главе с Игорем Захаркиным. У Игоря Владимировича богатейший опыт работы в сборной России и КХЛ. Нам нужны перемены и перемены в лучшую сторону!В последнее время в СМИ активно муссируется тема о нашем исключении из КХЛ и о том, что мы не будем выступать в следующем чемпионате. Не верьте слухам. Это коварные инсинуации, которые вносят раздрай в души наших болельщиков. У нас стабильное финансирование. А неудовлетворительный результат нам предстоит исправить в следующем сезоне. Мы — молодой клуб, но у нас уже появился повод для гордости. На сегодняшний день шестеро наших молодых игроков вызваны в юниорскую сборную России. Из них четверо «Мамонтов Югры» готовятся к юниорскому чемпионату мира! Как сказала губернатор Наталья Владимировна Комарова на нашем юбилее: «Югра на площадке, Югра в движении к цели!». Клуб развивается, а значит, громкие победы будут и на нашей площадке. Спасибо правительству нашего округа и болельщикам «Югры» за поддержку», — цитирует функционера официальный сайт клуба.