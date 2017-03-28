ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Юрием Александровым на один год

ХК «Сочи» подписал новый однолетний контракт с защитником, сообщается на официальном сайте клуба.28-летний защитник перешёл в черноморскую команду в ходе сезона-2016/17 и успел провести за «Сочи» 37 игр. Александров набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности «+4».Ранее Александров выступал за «Северсталь», СКА и «Авангард». В КХЛ на его счету 430 матчей, в которых он отметился 109 (35+74) баллами за результативность при суммарном показателе полезности «+84». Кроме того, в сезоне-2014/15 защитник завоевал Кубок Гагарина в составе СКА.