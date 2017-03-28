Кэссиди: я предложил игрокам «Бостона» больше полагаться на своё мастерство

Исполняющий обязанности главного тренера «Бостон Брюинз»рассказал об изменениях в игре команды после своего назначения.«Я работал с защитниками, поэтому я не мог серьёзно повлиять на игру в атаке. Это не входило в мою компетенцию. Безусловно, если меня спрашивали, я высказывал своё мнение, но я был новичком в этом и старался не совать носа туда, куда не следует. Я больше времени уделял игре в обороне. Я также немного занимался игрой в большинстве. На Рождество у нас начались проблемы с розыгрышем лишнего. Тогда собрался тренерский штаб и я предложил изменить состав бригады большинства. Когда ты главный, можно распоряжаться временем на тренировках по своему усмотрению. Можно тому или иному компоненту уделить больше или меньше времени. Я всегда уделял особое внимание спецбригадам, особенно бригадам большинства.Я всегда считал, что игру в большинстве надо отрабатывать на тренировках, все её компоненты, в том числе розыгрыш шайбы на небольшом участке поля. Это, кстати, поможет не только в большинстве, но и при игре в равных составах. В этом плане можно сказать, что я оказал влияние на игру команды. Когда я стал тренером, я решил больше внимания уделять этим компонентам, потому что считал, что мы мало забиваем, создаем мало голевых моментов, имея в своём распоряжении хоккеистов такого уровня. Я предложил ребятам в большей степени полагаться на своё мастерство», — приводятся слова Кэссиди на официальном сайте НХЛ.