Стали известны составы «Ак Барса» и «Магнитки» на третий матч серии

«Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на третий матч финала Восточной конференции. В состав казанской команды вернулся Денис Хлыстов, он займёт место во втором звене, а Владимир Ткачёв переведён в первую тройку. Артём Лукоянов и Стефан Эллиотт пропустят матч, вместо них сыграют Дмитрий Обухов и Роман Абросимов.
В составе «Магнитки» единственное изменение — вместо Григория Дронова седьмым защитником заявлен Александр Игошев.
«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Абросимов — Охтамаа, Токранов — Хлыстов — Чибисов;
Батыршин — Яруллин, Обухов — Малыхин — Варнаков;
Сидоров, Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев.
«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Будкин, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Игошев, Платонов – Дм. Казионов – Калетник, Железков.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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