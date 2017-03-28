Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017 Чемпионат России-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези хоккей Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стали известны составы «Ак Барса» и «Магнитки» на третий матч серии

28 марта 2017, вторник. 18:20. Хоккей
«Ак Барс» и магнитогорский «Металлург» назвали составы на третий матч финала Восточной конференции. В состав казанской команды вернулся Денис Хлыстов, он займёт место во втором звене, а Владимир Ткачёв переведён в первую тройку. Артём Лукоянов и Стефан Эллиотт пропустят матч, вместо них сыграют Дмитрий Обухов и Роман Абросимов.

В составе «Магнитки» единственное изменение — вместо Григория Дронова седьмым защитником заявлен Александр Игошев.

«Ак Барс»:
Гарипов (Галимов);
Захарчук — Мусин, Секач — Ткачёв — Азеведу;
Абросимов — Охтамаа, Токранов — Хлыстов — Чибисов;
Батыршин — Яруллин, Обухов — Малыхин — Варнаков;
Сидоров, Глинкин — Попов — Глухов, Лазарев.

«Металлург» (Магнитогорск):
Кошечкин (Самсонов);
Бирюков – Антипин, Мозякин – Коварж – Зарипов;
Ли – Будкин, Осала – Сантала – Сёмин;
Хабаров – Терещенко, Косов – Филиппи – Тимкин;
Игошев, Платонов – Дм. Казионов – Калетник, Железков.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

>>> «Магнитка» на мушке. 5 причин, почему «Ак Барс» выйдет в финал

Сможет ли оборона «Ак Барса» остановить Мозякина и Зарипова? Возьми лучших защитников в свою команду!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Ак Барс ХК Металлург Мг
Новости. Хоккей
28 марта 2017, вторник
18:42 Федерация хоккея США и женская сборная пришли к соглашению
18:20 Стали известны составы «Ак Барса» и «Магнитки» на третий матч серии
18:13 Кэссиди: я предложил игрокам «Бостона» больше полагаться на своё мастерство
17:27 Якупов: трансферная политика «Нефтехимика» будет заточена под Назарова
17:15 ХК «Сочи» продлил контракт с защитником Юрием Александровым на один год
17:14 СДК КХЛ оштрафовал Алексея Кудашова за бросок бутылки на лёд
17:00 Купер: было ощущение, что «Тампа» победит, что этот матч выиграет Василевский
16:58 Результативность в НХЛ стала ниже после уменьшения вратарских трусов
16:57 Стэмкос, Флёри и Андерсон номинированы на «Билл Мастертон трофи»
16:35 Студенты сняли короткометражку про экс-капитана «Кузнецких Медведей»
16:14 Источник: Денис Бодров перейдёт из «Салавата Юлаева» в «Автомобилист»
15:50 Хаггерти: на Раска нельзя рассчитывать в важных матчах, надо ставить Худобина
15:45 «Лос-Анджелес» подписал контракт новичка с защитником из NCAA
14:58 «Рейнджерс» и «Айлендерс» подписали незадрафтованных форвардов из NCAA
14:17 Захаркин надеется, что в следующем сезоне в «Югре» появятся легионеры
14:17 КХЛ отменила штраф нападающего «Ак Барса» Чибисова
14:12 Захаркин: вариант с «Югрой» был самым конкретным, не хотелось долго тянуть
13:58 Кто, по вашему мнению, возглавит «Авангард»?
13:54 Филипенко: у Захаркина богатейший опыт, «Югре» нужны перемены
13:48 Читатели: Быков должен стать главным тренером ЦСКА
13:35 «Югра»: Захаркин назначен главным тренером, помогать ему будет Борщевский
13:24 Валиев: после травмы чувствую, что осталось много сил
13:14 «Виннипег» не попал в плей-офф в 5-й раз за 6 сезонов после переезда из Атланты
13:06 «Даллас» не попал в плей-офф в 7-й раз с 2005 года
13:00 Гуськов: удаление Кудашова? Хоккеисты терпят, и тренеры должны быть сдержаннее
12:59 Филипенко: у «Югры» есть финансовые возможности, чтобы играть в следующем сезоне
12:24 А. Зайцев: сложно определить, была ли блокировка Судницина, я бы засчитал гол
12:16 Форвард СКА Каблуков дисквалифицирован на 1 матч
12:09 «Ак Барс» тренировался без Архипова и Голубева. Свитов, Лукоянов катались
12:00 Гомоляко: Квартальнов работал в команде с большим бюджетом, Скабелка — нет
11:49 Канарейкин: сезон «Авангарда» добротный, за 7 месяцев хорошую команду не сделать
11:46 «Салават Юлаев» продлил контракт с форвардом Лазаревым
11:24 Свитов выведен из списка травмированных
11:23 Капанен: «Марлис» делает фантастическую работу по подготовке игроков к НХЛ
11:12 Заседание по поводу бойкота американок ЧМ-2017 длилось более трёх часов
11:09 Йео: работа Якупова хорошо заметна
11:07 Комаров: опыт в России дал мне многое
11:00 Бадюков: в моменте с победным голом Ковальчук загораживал видимость Судницину
11:00 В «Сарыарке» не платят премии и досрочно расторгли контракты некоторых игроков
10:35 Зиновьев: информация о сокращении КХЛ вредит «Кузне». Будут громкие приобретения
10:30 Тальбо: «Локомотив» играет достаточно хорошо для побед, но счёт в серии 0-3
10:26 Анисимов: чётко сказать не могу, была ли атака на Судницина при голе Барабанова
10:20 Кинэн: у нас есть 5 лет на то, чтобы найти 25 китайских игроков
09:56 Вратарь «Торонто» не сыграет с «Флоридой» из-за травмы
09:45 Шварц, Друен и Монахан – звёзды дня в НХЛ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Кто, по вашему мнению, возглавит «Авангард»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+