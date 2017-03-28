«Алмаз» впервые в истории вышел в полуфинал и другие итоги матчей плей-офф МХЛ

Завершились очередные матчи второго раунда плей-офф МХЛ.«Реактор» одержал гостевую победу над «Сибирскими Снайперами» со счётом 3:1 и повёл в серии 2-1.В составе победителей отличились Марат Хайруллин, Павел Порядин и Тимур Хафизов. Единственный гол хозяев на счету Павла Ткаченко.«Кузнецкие Медведи» на домашней площадке обыграли «Ирбис» со счётом 4:3 и сократили отставание в серии (1-2).У «Медведей» шайбы забросили Савелий Малетин, Антон Рубан, Александр Шевченко и Андрей Караваев. У гостей отличились Дмитрий Самсонов, Александр Хованов и Артём Расулов.«Алмаз» в Череповце обыграл СКА-1946 со счётом 3:0 и впервые в своей истории вышел в полуфинал плей-офф МХЛ. Счёт в серии — 3-1.Игорь Гераськин оформил дубль, ещё один гол забил Сергей Лапин. Вратарь Алексей Артамкин сыграл на ноль.