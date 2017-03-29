«Сан-Хосе» в овертайме дожал «Рейнджерс», прервав серию из 6 поражений

«Сан-Хосе Шаркс» вырвал победу у «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «САП-центре» в Сан-Хосе и завершилась в овертайме со счётом 5:4 в пользу хозяев.
В основное время за «Шаркс» дубль оформил Крис Тьерни (32-я и 58-я минуты), ещё по голу забили Янник Хансен (2) и Мелькер Карлссон (19). В составе «Рейнджерс» дубль на свой счёт записал Джей Ти Миллер (14, 45), по одной шайбе забросили Дерек Степан (40) и Йеспер Фаст (42). Победу «Сан-Хосе» принёс точный бросок Брента Бёрнса на 4-й минуте овертайма.
Благодаря этой победе «Шаркс» прервали серию из шести поражений.