«Сан-Хосе» в плей-офф в 12-й раз за 13 сезонов, «Анахайм» — в 5-й раз кряду

«Сан-Хосе Шаркс» обеспечил себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Акулы» вышли в плей-офф в 12-й раз за последние 13 сезонов. Всего это будет их 19-й плей-офф в истории. В прошлом году команда впервые в истории выиграла Западную конференцию, но уступила в финале розыгрыша Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз».«Анахайм Дакс» гарантировал себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли. «Утки» выходят в плей-офф в 5-й раз подряд. Всего в истории клуба это 13-й плей-офф. В этом году клуб отмечает 10-летие своей единственной победы в Кубке Стэнли, одержанной в 2007 году. «Анахайм» лидирует в Тихоокеанском дивизионе с 95 очками в 76 матчах.