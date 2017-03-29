Мэттьюс побил рекорд «Торонто» по голам для новичков

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс»забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Флорида Пантерз» (3:2).Этот гол стал для 19-летнего американского игрока 35-м в сезоне. Он побил рекорд для новичков «Торонто», установленный Уэнделом Кларком в сезоне-1985/86 (34 гола). Мэттьюс стал первым новичком с сезона-2005/06, забившим 35 голов. Тогда это сделали Александр Овечкин (52 гола) и Сидни Кросби (39).Игрок с 62 (35+27) очками в 75 матчах вновь возглавил гонку бомбардиров и снайперов среди новичков, опережая Патрика Лайне из «Виннипег Джетс» на 1 очко и 1 гол.