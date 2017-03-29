Овечкин — первая звезда дня в НХЛ

Определены три звезды игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, информирует официальный сайт организации.Третьей звездой стал форвард «Торонто Мэйпл Лифс», забивший свой 35-й гол в сезоне в матче против «Флориды» и установивший новый рекорд для новичков «Лифс».Второй звездой признан голкипер «Эдмонтон Ойлерз», отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (2:1), после которого «Ойлерз» обеспечили себе место в плей-офф.Первой звездой назван форвард «Вашингтон Кэпиталз», набравший 4 (3+1) очка в матче с «Миннесота Уайлд» (5:4).