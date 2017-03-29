Голубович: у «Ак Барса» страдает реализация и вся организация игры

Заслуженный тренер Россиипрокомментировал события в финале Восточной конференции КХЛ. «Ак Барс» уступает «Магнитке» в серии со счётом 0-3. Казанцы пропустили решающие голы в концовке третьего периода в течение двух с половиной минут.«Без Свитова и ряда травмированных игроков «Ак Барс» потерял организованность. Возможно, расслабил второй гол, который «Магнитка» забила сама себе. Не было прежней солидности в большинстве — очень много ошибок и спонтанных действий. Как и вчера у «Локомотива», страдает реализация и вся организация игры. Раньше казанцы славились сдерживанием лидеров.На протяжении трёх лет «Металлург» выглядит очень организованной и сбалансированной командой. Каждый знает, что делает. Первый период довольно солидно отыграли в меньшинстве. Первое звено выстреливает так каждый сезон, в этом плей-офф — Зарипов и Коварж, в предыдущих — Мозякин. Думаю, не последнюю роль играет сочетание из двух финнов и Сёмина. Сейчас они чуть сбавили, но нормально выглядели в чемпионате и на старте Кубка Гагарина.Зарипов — большой мастер, и 36 лет — не возраст в современном хоккее, так что ещё поиграет. Зарипов делает то, что мало кто может», — отметил Голубович.