Стали известны сочетания олимпийской сборной, Капризова нет

Олимпийская сборная России в Новогорске устроила день открытых дверей. Команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии (1 и 2 апреля, Рига).Кареев, Гросс;Дыбленко — Провольнев; Шумаков — Шалунов — Санников;Науменков — Миронов; Телегин — Андронов — Бурдасов;Киселевич — Ожиганов; Лещенко, Голышев, Светлаков, Ничушкин;Арзамасцев — Блажиевский, Карпов, Воробьёв, Мамин, Комаров.В составе команды отсутствовал нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. Он должен был выйти на тренировку в одной тройке с Михаилом Воробьёвым и Максимом Карповым.