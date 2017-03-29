Стали известны сочетания олимпийской сборной, Капризова нет

Олимпийская сборная России в Новогорске устроила день открытых дверей. Команда под руководством Олега Браташа и Игоря Никитина готовится к двум товарищеским матчам со сборной Латвии (1 и 2 апреля, Рига).
Олимпийская сборная тренировалась в следующих сочетаниях:
Кареев, Гросс;
Дыбленко — Провольнев; Шумаков — Шалунов — Санников;
Науменков — Миронов; Телегин — Андронов — Бурдасов;
Киселевич — Ожиганов; Лещенко, Голышев, Светлаков, Ничушкин;
Арзамасцев — Блажиевский, Карпов, Воробьёв, Мамин, Комаров.
В составе команды отсутствовал нападающий «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов. Он должен был выйти на тренировку в одной тройке с Михаилом Воробьёвым и Максимом Карповым.