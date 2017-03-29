Мясищев: люблю бить людей. Люблю немного осаживать

Защитник «Красной Армии»рассказал, как настраивается на матчи и об интересе к единоборствам.«Как настраиваюсь на игру? Ни в коем случае не закрываюсь. Постоянно открыт, развёрнут. На позитиве. Могу даже спеть. Мне нравится мини-футбол. Очень ёмкая игра получается, мало народу. Постоянно пас, передачи вперёд, сразу идёт удар. Быстрый вид спорта.Если бы не хоккей, стал бы боксёром или борцом. Люблю бить людей. Люблю немного осаживать. Вряд ли пошёл бы куда-то учиться, это немного не моё. Но сейчас учусь во РГУФКе на тренера, ещё два года учиться», — цитирует игрока пресс-служба ЦСКА.