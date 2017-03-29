Следственный комитет проверяет факт отравления молодых хоккеистов в Челябинске

В ходе проведения хоккейного турнира среди детских команд в Челябинске несколько детей пожаловались на плохое самочувствие. 11-летний подросток доставлен в лечебное учреждение с диагнозом «ротовирусная инфекция», у 18 детей диагностирована лёгкая форма заболевания, им оказана неотложная медицинская помощь по месту пребывания.По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В ходе проверки устанавливаются обстоятельства произошедшего, ход проверки взят на контроль руководителем следственного управления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.