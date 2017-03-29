«Авангард» объявил о подписании контракта с Андреем Скабелкой

Омский «Авангард» объявил о подписании контракта с главным тренером Андреем Скабелкой, информирует официальный сайт команды. Сообщается, что договор заключён на долгосрочной основе.
По информации «Чемпионата», омский клуб также вёл переговоры с Дмитрием Квартальновым, но не договорился с ним по условиям.
Андрей Скабелка ушёл в отставку с поста главного тренера «Сибири» после того, как новосибирская команда под его руководством не вышла в плей-офф. «Авангард» под управлением Фёдора Канарейкина занял 2-е место в Восточной конференции, но вылетел во втором раунде розыгрыша Кубка Гагарина от «Ак Барса».
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