Тихонов: серия с «Локомотивом» не была проходной, в первом матче поймали волну

Форвард петербургского СКАпрокомментировал победу в серии финала Западной конференции над ярославским «Локомотивом» (4-0 в серии).«У нас хорошая команда, есть уверенность и вера друг в друга. Это команда, которая умеет находить способ побеждать. Все соперники очень серьёзные, все игры были равные с «Локомотивом», знали, что не будет проходной серия, и она такой получилась. Первая игра была очень важной, это тоже нам добавило уверенности, чуть подломило соперника. Поймали волну и на ней докатили», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.