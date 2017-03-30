Магнитогорский «Металлург» сыграет в финале Кубка Гагарина с петербургским СКА

После победы в серии с казанским «Ак Барсом» (4-0) магнитогорский «Металлург» прошёл в финал Кубка Гагарина—2017, где его соперником выступит петербургский СКА. Команда Олега Знарка также прошла своего соперника, ярославский «Локомотив», уже за четыре матча.Финальная серия, если не произойдёт никаких изменений, стартует 8 апреля. Полное расписание встреч выглядит так:08.04.2017 Металлург Мг — СКА;10.04.2017 Металлург Мг — СКА;12.04.2017 СКА — Металлург Мг;14.04.2017 СКА — Металлург Мг;16.04.2017 Металлург Мг — СКА;18.04.2017 СКА — Металлург Мг;20.04.2017 Металлург Мг — СКА.