«Витязь» продлил контракт с тренером Равилем Якубовым

«Витязь» продлил контракт с тренером, сообщается на официальном сайте клуба. Ранее новый контракт подписал главный тренер команды Валерий Белов.«Думаем о следующем сезоне. Будет время отдохнуть, подумать и поработать. Действительно, было предложение от „Югры“, но, взвесив все за и против, я принял решение остаться здесь. Конечно, было бы интересно поработать главным тренером, как мне предлагали в „Югре“, но я остаюсь в клубе.Всегда говорят — добиться чего-то сложно, а повторить или улучшить — в два раза сложнее. Есть определённые амбиции, задачи, чтобы хотя бы повторить результат, а лучше — улучшить», — сказал Якубов в эфире клубного телевидения.Якубов работает в «Витязе» с 2013 года. В сезоне-2016/17 под руководством главного тренера Валерия Белова подмосковная команда впервые в истории вышла в плей-офф КХЛ.