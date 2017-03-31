Райан: к счастью, у «Оттавы» есть очковый задел, но нам надо выбираться из ямы

Нападающий «Оттава Сенаторз»после поражения от «Миннесота Уайлд» (1:5) прокомментировал спад в игре своей команды, которая проиграла семь из последних девяти матчей. «Оттава» занимает второе место в Атлантическом дивизионе, имея в активе 91 очко.«Не хочу сказать, что на льду была только одна команда, но как только соперник повёл в счёте, мы оказались в роли догоняющих, а это не то, за счёт чего мы добивались успеха весь сезон. Мы отошли от нашей игры как команда и должны выбраться из этой ямы тоже как команда.К счастью, мы создали определённый очковый задел. Теперь нам надо справиться со своими проблемами», — цитирует Райана Ottawa Citizen.