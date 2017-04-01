«Сухарь» Куика помог «Лос-Анджелесу» победить «Ванкувер»

«Лос-Анджелес Кингз» на выезде переиграл «Ванкувер Кэнакс» со счётом 2:0 в матче регулярного чемпионата НХЛ.Обе шайбы были забиты во втором периоде — в составе гостей отличились Джером Игинла (в большинстве, 33-я минута) и Тайлер Тоффолли (37).Вратарь «Кингз»отразил 35 бросков из 35.Защитник «Кэнакс» Никита Трямкин провел на льду 18 минут, а нападающий Николай Голдобин отыграл 9 минут.«Лос-Анджелес» набрал 76 очков и занимает 5-е место в Тихоокеанском дивизионе, а «Ванкувер» потерпел третье поражение подряд и располагается на 6-м месте.