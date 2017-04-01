Бурмистров: переход в «Аризону» дал мне уверенность в своих силах

Нападающий «Аризоны Койотс»поделился впечатлениями от победного матча с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3), в котором россиянин оформил дубль.«Да, мы не попали в этом году в плей-офф, но я думаю, что сейчас играть против нас очень непросто. Соперник просто не знает, чего от нас ожидать. Конечно, у меня есть мотивация вернуться в строй после той травмы, которую я получил месяц назад в столкновении с защитником «Бостона» Миллером. Помню, что тогда я был испуган, не знал, можно ли мне двигаться. Думал, что будет, если я пошевелю шеей? Потом я посмотрел этот момент на видео – это был чистый «хит», грязи там не было. Что касается моей игры за «Аризону», то команда мне очень нравится. Я наслаждаюсь доверием со стороны тренерского штаба. Когда я приехал сюда, у меня была нулевая уверенность в своих силах, потому что я некоторое время вообще не играл. А после попадания в стан «койотов» тренеры дали мне всё, что нужно», — приводит слова Бурмистрова The Arizona Republic.В 22 матчах за «Аризону» на счету Бурмистрова 11 (3+8) очков.