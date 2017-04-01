Женский чемпионат мира: США одолели Канаду, Германия взяла верх над Швецией

На женском чемпионате мира по хоккею, который проходит в американском Плимуте, завершились очередные матчи группового этапа.Хоккеистки сборной Германии переиграли команду Швеции, встреча завершилась со счётом 3:1. Швейцария переиграла в серии буллитов сборную Чехии — 2:1. Хозяйки турнира, сборная США сумели одержать победу над командой Канады, матч завершился со счётом 2:0.Напомним, российская сборная в первом матче на ЧМ переиграла Финляндию — 2:1.