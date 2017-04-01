Игинла: сравняться с Сакиком по забитым голам — невероятное событие

Форвард «Лос-Анджелес Кингз»поделился впечатлениями после матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:0), где он забил свой 625-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с известным нападающим Джо Сакиком.«Сравняться с Сакиком – это что-то незабываемое. Я играл вместе с Джо в олимпийском турнире, на Кубке мира. Я всегда тянулся за этим игроком, потом попал к нему в звено, наблюдал за ним, это было круто. Мне очень повезло. Классно, что я вышел на такой уровень», – приводит слова Игинлы официальный сайт лиги.