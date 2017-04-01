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Игинла: сравняться с Сакиком по забитым голам — невероятное событие

1 апреля 2017, суббота. 16:24. Хоккей
Форвард «Лос-Анджелес Кингз» Джером Игинла поделился впечатлениями после матча с «Ванкувер Кэнакс» (2:0), где он забил свой 625-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ, сравнявшись с известным нападающим Джо Сакиком.

«Сравняться с Сакиком – это что-то незабываемое. Я играл вместе с Джо в олимпийском турнире, на Кубке мира. Я всегда тянулся за этим игроком, потом попал к нему в звено, наблюдал за ним, это было круто. Мне очень повезло. Классно, что я вышел на такой уровень», – приводит слова Игинлы официальный сайт лиги.
Источник: Официальный сайт НХЛ (русская версия) Сообщить об ошибке
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Лос-Анджелес Кингз
Новости. Хоккей
1 апреля 2017, суббота
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