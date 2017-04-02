Дм. Казионов: «Магнитка» – команда одного звена? Так говорили и про «Ак Барс»

Форвард магнитогорского «Металлурга»прокомментировал выход в финал плей-офф КХЛ. Финальная серия со СКА возьмёт старт 8 апреля. Уральцы вышли в финал второй сезон подряд и в третий раз за последние четыре сезона.«Все игры впритык. Счёт серии не отображает того, что было на льду: мы бились как могли в каждой игре.«Магнитка» – команда одного звена? Каждый может думать всё, что хочет. Хоккей – это не только забил и отдал. На самом деле не одно же звено играет весь матч, есть ещё три, которые выполняют большой объём черновой работы, который зачастую не бросается в глаза. Кстати, раньше так говорили и про «Ак Барс». Безусловно, современный хоккей требует вариативности, как от команды, так и от каждого игрока. Так что очень важно уметь играть правильно в обе стороны», – передаёт слова Казионова «БИЗНЕС Online».