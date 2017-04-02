Маклеллан: Макдэвид находится на чрезвычайно высоком уровне, он поразителен

Главный тренер «Эдмонтона» Тодд Маклеллан оценил игру форварда Коннора Макдэвида. Лидер канадской команды преодолел отметку в 90 набранных очков и лидирует в гонке бомбардиров НХЛ в текущем сезоне.
«Мне выпала честь в своё время поработать с рядом потрясающих хоккеистов. Это Дацюк, Торнтон, Патрик Марло и Сидни Кросби. Коннор сейчас находится на чрезвычайно высоком уровне. Он выделяет себя из многих других хоккеистов. Я говорю это с большим уважением к остальным, но Макдэвид сейчас просто поразителен», – цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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