«Питтсбург» без Малкина обыграл «Каролину»

«Питтсбург Пингвинз» добыл победу над «Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.В составе «Пингвинз» отличились Джейк Гюнцель (12-я минута), Скотт Уилсон (28) и Конор Шири (46). За «Харрикейнз» шайбы забросили Джеф Скиннер (14) и Джастин Фолк (50).Нападающий «Питтсбурга»участия в матче не принимал.Эта победа стала для «Пингвинз» второй подряд после серии из четырёх поражений.