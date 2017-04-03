«Коламбус» проиграл «Вашингтону», несмотря на 27 сейвов Бобровского

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Коламбус Блю Джекетс в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на „Нейшнвайд-Арене“ в Коламбусе и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.В составе „Вашингтона“ отличились Ти Джей Оши (22-я минута), Андре Бураковски (23) и Мэтт Нисканен (31). За „Коламбус“ шайбы забросили Джек Джонсон (50) и Кайл Куинси (56).Голкипер „Блю Джекетс“сделал 27 сейвов. Нападающие „Кэпиталз“ Александр Овечкин и Евгений Кузнецов провели на льду 15 и 17 соответственно, защитник Дмитрий Орлов отыграл 20 минут.